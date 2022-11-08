الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يحول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الدقهلية

الأسلحة
الأسلحة
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ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية القبض علي  عاطل حول منزله بمنطقة عزبة الهاويس لورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.

البداية بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم ثان بقيام المتهم "هيثم.ع" 44 عامًا عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 8356 لسنة 2019 جنايات قسم ثان المنصورة، مخدرات، وذلك بإدارة مسكنه بمنطقة عزبة الهاويس كورشة لتصنيع الاسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها.

وباتخاذ الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى إعداد مأمورية ضبطية برئاسة الرائد كريم عبد الرازق، رئيس وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، وضبط المتحري وبتفتيش منزله عثر علي 5 قطع سلاح ناري و25 طلقة خرطوش و60 قطعة سلاح أبيض "سنجة - خنجر- مطواة".

كما عثر على أدوات تصنيع الأسلحة "ماكينة لحام - ماكينة تقطيع"، وكمية من أحجار التجليخ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحده مباحث قسم شرطة ثان المنصورة محافظة الدقهلية عاطل اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية الأسلحة النارية والبيضاء

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وائل لطفي

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