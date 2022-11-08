«الأكثر خضرة والأقل ضوضاءً».. لماذا حصدت محافظة الوادي الجديد عاصمة البيئة العربية 2022؟

تستضيف مصر المؤتمر الأكثر أهمية فى العالم وهوCop27.، بعد أن احتلت الريادة عربيا في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، الأمر الذى جعل إحدى محافظاتها وهي الوادي الجديد يتم اختيارها لتكون عاصمة البيئة العربية في عام 2022.

في التقرير التالي، نتعرف على أهم المعايير التي تحققت لتحصد المحافظة اللقب، وتصبح بين الأحاديث المتناولة على هامش قمة المناخ

وحسب تصريحات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التى أكدت أن الوادي الجديد تعد أول مدينة خضراء صديقة للبيئة على مستوى الجمهورية، بسبب مجموعة من العوامل والمميزات، من بينها عدم وجود أى مصادر للتلوث الصناعى لعدم وجود مصانع سوى تعليب التمر.

إذ تتمتع محافظة الوادي الجديد بارتفاع متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى 9.5 نخلة لكل فرد، ومن المحاصيل الحقلية 520 م2 لكل فرد، ومن الأشجار المنتجة 18 م2 لكل فرد، كما يبلغ نصيب الفرد فى الأرض 500 م2 لكل فرد.

كما تعتمد المدينة على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعى والموفرة للطاقة، فى الجهات الحكومية وإنارة الشوارع ودور العبادة وفى استخراج المياه من آبار الرى والمنازل.

ولا تتعدى نسب الضوضاء فى الوادي الجديد على مدار اليوم الحدود المسموح بها فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، كذلك تحتوى مدينة الخارجة بالمحافظة على كل خدمات الصرف الصحى ومعالجته، وهناك تشجيعًا للأنشطة الزراعية المستدامة والمنتجات البيئية فى مدينة الخارجة مثل عيش الغراب والحرير، كذلك تسعى المدينة للتخلص من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كما يوجد محطات لرصد نوعية الهواء تابعة لمديرية الشئون الصحية، ومعامل حديثة لمراقبة نوعية المياه، تابعة لوزارة الموارد المائية والرى وأجهزة رصد الضوضاء تابعة لإدارة شئون البيئة بالمحافظة تتوافق نتائجهم مع الحدود المسموح بها والمذكورة فى القوانين والتشريعات البيئية.



وإضافة إلى ذلك تعد محافظة الوادي الجيدد نموذجًا مثاليًا للسياحة البيئية وبها مقومات ذلك من حيث الفنادق والمنشآت، البنية التحتية، نوعية البيئة والموارد الطبيعية المميزة، كما يوجد حارات ومساحات مخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة لتشجيع وسائل النقل الجماعى.

واستطاعت محافظة الوادي الجديد في سنوات قليلة من تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة بالوادي الجديد حيث تم تنفيذ مليون نخلة كمرحلة أولى.

واستعدادً لاستقبال مصر مؤتمر المناخ أعلنت المحافظة كانت قد أعلنت المحافظة عن بدء التقديم للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقًا لرؤية المحافظة و تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية والبيئة والتنمية المحلية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

والمبادرة تستهدف المشروعات الحكومية والخاصة المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه، وذلك ضمن 6 فئات هي( المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة ،المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة،المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ،المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

وأوضح محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط أن التقديم بدأً من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2022، على أن يتم إختيار أفضل 18 مشروع للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ.