الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

من نادى جولف مدينتى.. انطلاق البطولة «الدولية للاشيان تور» وأون تايم سبورتس تنقلها حصرياً

جريدة الدستور
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من نادى جولف مدينتي .. تنطلق فعاليات البطولة الدولية "للاشيان تور " – "سلسلة الجولة الاسيوية" احد اهم وابرز بطولات الجولف للمحترفين حول العالم يوم الخميس القادم

وتقام البطولة في نادي مدينتي للجولف – التابع لمجموعة طلعت مصطفى - في الفترة من الخميس  10 إلى الاحد  13 نوفمبر بمشاركة أكثر من 120 لاعباً محترفاً من أفضل لاعبي الجولف حول العالم ، ويبلغ مجموع جوائز البطولة نحو 1.5 مليون دولار ، ما يجعلها أول وأكبر بطولة عالمية لمحترفي الجولف تقام في مصر.

وتحظي البطولة الدولية باهتمام عالمي كبير ، حيث سيتم بثها مباشرة إلى أكثر من 60 دولة حول العالم ، فيما يتم بثها في مصر حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس.

مدينتي نادي مدينتي للجولف الجولة الآسيوية اون تايم سبورتس

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