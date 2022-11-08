«cop 27» ليست الأولى..أحداث تاريخية وثقتها مصلحة سك العملة

احتفالًا به وتأكيدًا على أهميته وثقت مصلحة الخزانة العامة الحدث الأضخم الذي تشهده مصر حاليًا والذي سيستمر لمدة 12 يوما وهو مؤتمر المناخ “cop 27” المنعقد بمدينة شرم الشيخ، من خلال إصدار عملات تذكارية تحمل شعار المؤتمر.

إذ تم إطلاق عملة معدنية فئة "١٠٠" جنيه يحمل ظهرها شكل المئة جنيه ومن الأمام "لوجو قمة المناخ"، واسم المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد لاقت هذه العملة التذكارية التي تم أصدرت خصيصًا للمؤتمر قبولًا كبيرًا من الحاضرين الذين حرصوا على اقتنائها، حسب اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، مضيفًا أن المصلحة تعرض لضيوف مصر من كل أنحاء العالم العديد من الأعمال الإبداعية.

وتابع: بين هذه الأعمال مجموعة ميداليات «توت عنخ آمون» بمناسبة مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرته، مُشيرًا إلى أنها تحتوى على ٦ ميداليات تضم أشهر مقتنيات توت عنخ آمون، بجانب مجموعة كنوز مصر الفرعونية القديمة، ١١ ميدالية لحقب الأسرة العلوية التي أسسها محمد علي باشا، مجموعة القاهرة التاريخية التى صدرت بمناسبة مرور ١٠٥٠ عامًا على إنشاءها، وتضم ٦ ميداليات عليها أشهر المعالم التاريخية، بالإضافة إلى ميداليات تذكارية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل السادات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصلحة سك العملة المصرية لا تدخر جهدًا فى إنتاج العملات المعدنية المساعدة والعملات التذكارية التي وثق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية، وذلك من أجل أن يتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا في الماضي وما يحققه الشعب المصرى من إنجازات تنموية غير مسبوقة بشتى المجالات، كما لفت إلى أننا نملك كوادر وفنيين مُتخصصين قادرين على خلق أفكار جديدة ترسخ جهود الدولة على النحو الأمثل.

وكان لمصلحة سك العملة على مدار السنوات دورا في توثيف أهم الأحداث التاريخية، والمنجزات التنموية غير المسبوقة، على العملات المتداولة والتذكارية، من خلال تصميمات مصرية خالصة، تسهم فى الحفاظ على الهوية الوطنية.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزارى على أنه: لوزير المالية اصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة جنيه واحد، ومن الفضة فئات 1 و5 و10 جنيهات تحمل شعار مسار العائلة المقدسة في مصر.

كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن: يُحدد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من القطع المشار إليها على أن يكون سعر العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الذهب 9800 جنيه، وسعر العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة 330 جنيهًا، وسعر العملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة 375 جنيهًا، بينما سعر العملة التذكارية فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر 425 جنيهًا.

ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، فئة المائة جنيه، بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، في 27 سبتمبر 1822، وكذا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر في 4 نوفمبر 1922، تخليداً لهذين الحدثين اللذين يعكسان عظمة تاريخ مصر وعُمق تأثيرها الحضاري.

كما سبق وأن طرحت مصلحة سك العملة ٤ ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، وذلك تخليدًا لذكرى مرور ٩٠ عامًا على إنشاء الشركة القابضة لمصر الطيران، فضلًا على إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة الجنيه الواحد ومن الفضة فئة «المائة، والخمسين» جنيهًا.

ومن بين الأحداث التاريخية التي وثقتها المصلحة مرور ١٥٠ عامًا على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية، بإصدار ٦ ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، فئة الجنيه، الخمسين قرشًا، بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على إنشاء الدار، باعتبارها منبر التنوير بمصر والشرق الأوسط، وأحد رموز الثقافة بالعالم العربى على مدى قرن ونصف القرن.

كما أصدرت مصر العام الماضي 15 مليون قطعة عملة نقدية معدنية تحمل شعار الفرق الطبية المصرية، وذلك تكريمًا لجهودها في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، ووجه حينها الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التي يعكف «جيش مصر الأبيض» على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية في ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور..".

وأصدرت مصر 10 عملات تذكارية خلال العشر سنوات الأخيرة وهم :الشبكة القومية للطرق، قناة السويس، العاصمة الإدارية، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الريف المصري الجديد، حقل الغاز، قناطر أسيوط الجديدة، وأخيرًا مؤتمر المناخ.