«المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء» جلسة لمنصات منتدى شباب العالم بقمة المناخ

تعقد جلسات منصة منتدى شباب العالم- مؤتمر قمة المناخ 27، جلسة بعنوان "المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عصر غدٍ الأربعاء، سعيًا إلى تحفيز مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.

وكانت أطلقت الدولة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، كي تكون تلك المبادرة بوابة رئيسية في عملية تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومن المستهدف أن تقوم المبادرة بخلق رابط بين مختلف المحافظات والمحليات بماهية البعد البيئي فضلًا عن توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

فيما يستهدف أن يتم تبينها على المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرًا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف المضي قدمًا في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامي يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.