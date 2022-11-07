الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسجل خطر يستولى على أموال عملاء البنوك من كبار السن.. تجديد حبس

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بانتحال صفة موظف ببنك للنصب على كبار السن بمدينة نصر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من أحد المواطنين بالمعاش يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به هاتفيًا وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته ،وعقب ذلك أكتشف قيامه بسحب مبلغ مالي. 

- نتائج التحريات الأمنية

  وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  عامل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة المنيا، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء (أجهزة إلكترونية " هواتف - أجهزة كمبيوتر ") عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالنصب والاحتيال، وسدد المتهم كامل المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

قاضي المعارضات مدينة نصر محكمة جنح مدينة نصر حبس مسجل خطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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