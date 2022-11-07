الإثنين 07 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لقاتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية

قاتل الطالبة سلمى
قاتل الطالبة سلمى بهجت
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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بإجماع الآراء، حكمها على المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والذي قتلها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد، على حسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، بالإعدام شنقًا في القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

وكانت هيئة المحكمة قد أحالت المتهم الجلسة الماضية، لمفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

بداية أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

كشف أمر الإحالة عن أن النيابة العامة أحالت المتهم "إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض سكين وكمن مستترًا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها، وما إن أظفر بها حتى أنهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة: أحرز سلاحا أبيض سكينا بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق إجماع الأراء المستشار محمد عبد الكريم الإعدام شنق ا سلمى فتاة الزقازيق

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الإعدام شنقًا لقاتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية

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