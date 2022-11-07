الإثنين 07 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حدث في عهد الرئيس.. إطلاق مبادرة مستقبلنا رقمي لتدريب الشباب

مبادرة مستقبلنا رقمي
مبادرة مستقبلنا رقمي
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جاءت مبادرة "مستقبلنا رقمي" من بين الإنجازات الواسعة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية.

تأتي المبادرة بالشراكة مع جهات عالمية لتدريب ٤٥ ألف متدرب في مجالات تطوير المواقع وعلوم البيانات والتسويق الرقمي وتأهيل ١٢٬٥ ألف من المتدربين للعمل كمهنيين مستقلين على المنصات العالمية خلال ١٨ شهر بتكلفة إجمالية ٢٥٠ مليون جنيه.

وحسبما الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن المبادرة ضمن المبادرات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدمها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع شركة "يوداسيتي" لتحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصري.

مبادرة «مستقبلنا رقمي» هي منحة للتعلم التكنولوجي وتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري حيث تقدم عدد كبير من المهارات التكنولوجية المتقدمة والخبرات العملية لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل، وهي أكاديمية افتراضية فريدة من نوعها تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر (freelancing) والعمل عن بعد، وتحقيق النجاح المهني والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

ويحصل المنضمون لمنحة Egypt Fwd على تجربة تعلم ومهارات متكاملة مجانًا من خلال الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من خبراء منصة Udacity، والتدريب العملي من خلال المشروعات التجريبية والفصول الافتراضية (أو الحلقات الدراسية الافتراضية) والندوات النقاشية وتقديم التوجيه والدعم المستمر عبر الإنترنت من خلال محترفين، والتفاعل المستمر بين المتدربين.

وتهدف منحة Egypt Fwd كمبادرة رقمية؛ إلى تطوير مهارات ١٠٠ ألف مصري عبر منصة Udacity على الإنترنت في ثلاثة تخصصات تكنولوجية (الويب - البيانات - التسويق الرقمي)، تعزيز قدرات المهنيين المحليين النشطين في مجال العمل عن بعد، تعظيم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات، تعزيز الإمكانيات التكنولوجية للشباب المصري وزيادة فرصهم في الحصول على فرص للعمل عن بعد والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

وتستهدف fwd الشباب المصري الذي تتراوح أعمارهم بين ١٨ و ٣٥ سنة، من المبتدئين الذين ليس لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحتى المحترفين ذوي المستوى المتقدم ممن يسعى لاكتساب مهارات وممارسات العمل عن بُعد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورات التدريبية مبادرة مستقبلنا رقمي مستقبلنا رقمي

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