الإثنين 07 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن وإصابة أخر في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب أخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر بوصول "م. ط" مقيم أبو حماد جثة هامدة، وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ على جثة الشاب تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة ملاكي مصر الإسماعيلية محافظة الشرقية كدمات وجروح اللواء محمد صلاح

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