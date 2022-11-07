مصرع مواطن وإصابة أخر في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب أخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر بوصول "م. ط" مقيم أبو حماد جثة هامدة، وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ على جثة الشاب تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.