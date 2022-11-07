إحالة طالبة اتهمت شابا بهتك عرضها للطب الشرعى بالمرج

أمرت نيابة المرج بإحالة طالبة اتهمت شاب باغتصابها وهتك عرضها للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان هل تعرضت لاغتصاب من عدمه.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج مفاده تقدم سيدة مسنة ببلاغ تتهم فيه طالب ثانوي عمره 17 سنة بهتك عرض حفيدتها داخل شقته.

وقالت المبلغة، إن المتهم استدرج حفيدتها وعمرها 13 عاما إلى شقته وهتك عرضها، وأضافت أن الفتاة تقيم برفقتها بعد انفصال والديها، وأن الفتاة أخبرتها فتوجهت إلى قسم الشرطة وبإعداد الأكمنة تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وأنه واقَعها بمحض إرادتها.