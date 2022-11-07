تكثيف أمنى بمحيط «الجنايات» قبل الحكم على قاتل الطالبة سلمى

شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، تكثيف الخدمات الأمنية بمحيط المحكمة، وذلك قبل إصدار المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، حكمها على المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والذى قتلها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على حسبما جاء فى تقرير الصفة التشريحية.

وكانت هيئة المحكمة قد أحالت المتهم في الجلسة الماضية، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم 7 نوفمبر للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.