الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث سير بالفشن

إسعاف
إسعاف
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وقع حادث مروري، مساء الأحد، بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية اقفهص دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة آخر، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وقامت بنقل جثة الضحية والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم قانونا.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الفرعي أمام مدخل قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى "محمد.ط.ن"، 18 عامًا، جثة هامدة، وتم إيداع مشرحة مستشفى الفشن المركزي، كما استقبل المستشفى "كريم.خ.ب" 20 عامًا، مصابا باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن.

الطريق الزراعي اللواء أسامة حلمي أمن بني سويف حادث مرورى تصادم دراجة بخارية سيارات الإسعاف غرفة عمليات شرطة النجدة عمليات شرطة النجدة

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وائل لطفي

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