موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

يبدأ الموظفون صرف مرتبات مع الزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث سيتم صرف علاوة استثنائية قيمتها 300 جنيه وهي علاوة غلاء لمواجهة الزيادات الجديدة في أسعار أغلب السلع التي ترتب على قرار البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف.

ومع صرف أصحاب المعاشات الزيادة الجديدة بداية من شهر نوفمبر الجاري، ازداد بحث الموظفون عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادات الجديدة وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

موعد صرف المرتبات

يبدأ الموظفون صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري مع الزيادات الجديدة في الموعد المحدد لصرف مرتبات كل شهر في نهايته، ويبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر في 23 نوفمبر الجاري ويتم تقسيم الموظفين لعدة شرائح ليستمر قبض المرتبات حتى نهاية الشهر.

موعد صرف زيادة المرتبات

يبدأ صرف زيادة المرتبات للموظفين نهاية الشهر الجاري، وتبلغ قيمة زيادة المرتبات 300 جنيه بعد قرار مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه شهريًا بزيادة 300 جنيه للدرجة السادسة وليسري القرار على الدرجات المالية الأخرى زيادة متدرجة بناء على تقرير الحدود الدنيا للأجور السابقة وفق قرار رئيس الوزراء، والتي تأتي لتساعد المواطنين على مواجهة زيادة الأسعار وجاءت كالتالي: