الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

صرف مرتبات
صرف مرتبات
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يبدأ الموظفون صرف مرتبات مع الزيادات الجديدة التي  أقرتها الدولة نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث سيتم صرف علاوة استثنائية قيمتها 300 جنيه وهي علاوة غلاء لمواجهة الزيادات الجديدة في أسعار أغلب السلع التي ترتب على قرار البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف.

ومع صرف أصحاب المعاشات الزيادة الجديدة بداية من شهر نوفمبر الجاري، ازداد بحث الموظفون عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادات الجديدة وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

موعد صرف المرتبات

يبدأ الموظفون صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري مع الزيادات الجديدة في الموعد المحدد لصرف مرتبات كل شهر في نهايته، ويبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر في 23 نوفمبر الجاري ويتم تقسيم الموظفين لعدة شرائح ليستمر قبض المرتبات حتى نهاية الشهر.

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موعد صرف زيادة المرتبات

يبدأ صرف زيادة المرتبات للموظفين نهاية الشهر الجاري، وتبلغ قيمة زيادة المرتبات 300 جنيه بعد  قرار مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه شهريًا بزيادة 300 جنيه للدرجة السادسة وليسري القرار على الدرجات المالية الأخرى زيادة متدرجة بناء على تقرير الحدود الدنيا للأجور السابقة وفق قرار رئيس الوزراء، والتي تأتي لتساعد المواطنين على مواجهة زيادة الأسعار  وجاءت كالتالي: 

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رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022 بالرقم القومي ومواعيد صرف معاش نوفمبر

  • الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة 9000 جنيه في نوفمبر بدلًا من الحد الأدني السابق 8700 جنيه.
  • يبدأ الحد الأدنى لأجور الدرجة العالية من 6600 جنيه مقابل 6300 قبل الزيارة
  • رفع الحد الأدنى للأجور لدرجة المدير العام ليبدأ من 5400 جنيه.
  • الحد الأدنى لأجور الدرجة الأولى يبدأ من 4800 جنيه.
  • رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية ليكون 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه.
  • يبدأ الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة من 3740 جنيه بدلاً من 3420 جنيهًا.
  • الحد الأدنى لأجور الدرجة الرابعة يبدأ من 3480 جنيه مقابل 3180 جنيهًا قبل الزيادة.
  • رفع الحد الأدنى لأجور الدرجة الخامسة ليبدأ من 3240 جنيهًا.
  • رفع الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة إلى 3000 جنيه بزيادة 300 جنيه بدلاً من 2700 جنيه قبل الزيادة.
مرتبات علاوة استثنائية قبض المرتبات زيادة المرتبات زيادة الاسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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