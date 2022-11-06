الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل شخص لسرقته فى البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ياسر الوصيف، بالإعدام والسجن المؤبد لاتهامهم بقتل للمتهمين بقتل مواطن وسرقة مركبته البخارية في البحيرة.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19847 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة إيتاى البارود، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا يفيد بوجود جثة هامدة لشاب مقيم غرب إيتاى البارود مصاب بطعنات نافذة بالجسم أدت إلى وفاته.



وكشفت التحريات الأمنية عن أنه أثناء عودة المجني عليه "م.ج.م" إلى منزله لاحظ وجود كل من المتهمين "م.ع.م" و" ه.ر.م" أثناء قيامهم بسرقة التوكتوك خاصة بأحد أفراد أسرته، وعندما حاول منعه من السرقة قام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته وفر هاربًا وكان ينتظره المتهم الثاني داخل سيارة وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها على المتهمين.