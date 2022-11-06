الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم ونجله في سرقة مواطن بالإكراه بسوهاج

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل ونجله وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بسرقة المجني عليهما "ع.ع" و"ص.س" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجني عليه الأول بأنه أثناء سيره في الطريق العام بسيارة أجرة استوقفه المتهمون حاملين أسلحة آلية وقاموا بتهديدهم وسرقوا مبلغ مليون و270 ألف جنيه خاصة بالمجنى عليه الثاني تحت تهديد السلاح.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج سرقة مواطن بالإكراه المشدد الحكم مركز العسيرات تهديد السلاح

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