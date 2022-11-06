مدة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022.. وكيف استعدت مدينة السلام لاستقباله؟

ننشر مدة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022، حيث تتجه أنظار العالم اليوم إلى مؤتمر الأمم المتحدة COP27 بشرم الشيخ، بحضور عدد من القادة، لبحث تحديات تغير المناخ، تزامنا مع مكافحة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ظل أزمة طاقة عالمية.

ونرصد في التقرير التالي مالا تعرفه عن مدة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ:

مدة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022

يعقد المؤتمر رسميًا في الفترة من 6 نوفمبر إلى 18 نوفمبر، لكن محادثات المناخ معروف أنها مثيرة للجدل، لذا من المتوقع أن تطول فترة المؤتمر لوقت إضافي.

أين يقام مؤتمر المناخ COP27؟

تعقد الاجتماعات على أرض السلام "شرم الشيخ" على ساحل البحر الأحمر.

وهناك موقعان رئيسيان لعقد المؤتمر: المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، المنطقة الزرقاء مقرها مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات جنوب وسط المدينة، وهي المكان الذي ستُعقد فيه الاجتماعات الرسمية، وهذا الفضاء سيخضع لإدارة الأمم المتحدة وفق القانون الدولي.

وهناك موقع آخر في حديقة بيس بارك النباتية وهي المنطقة الخضراء، وهذه المنطقة ستديرها الحكومة المصرية وستكون مفتوحة للجمهور.

ما هو COP27 ؟

مصطلح COP يشير إلى مؤتمر الأطراف، حيث تشير “الأطراف” إلى 197 دولة وافقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، حيث صدق 197 طرفًا، على المعاهدة لمعالجة «التدخل البشري الخطير في نظام المناخ”

الجدير بالذكر أن المؤتمر يعقد سنويًا من قبل الأمم المتحدة، وانعقدت قمة العام الماضي في مدينة جلاسكو بإسكتلندا، إذ اتفقت الدول وقتها على ضرورة بذل المزيد من الجهد بشكل متسارع لمنع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة العالمية، لكن هذه الوعود بالإجراءات السريعة لم تتحقق، وعواقب تغير المناخ- بما في ذلك الفيضانات المميتة في باكستان، والجفاف في الولايات المتحدة، والمجاعة في إفريقيا وتآكل شواطئ مصر وشمال إفريقيا وذوبان الجليد وموجات الحر في جميع أنحاء أوروبا – كانت ومازالت حاضر.

شرم الشيخ مدينة خضراء انتظارًا لـ مؤتمر المناخ cop27

وخلال الفترة الماضية، واستعدادًا للمؤتمر، تم تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء من خلال الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى، وتشغيل منظومة النقل الذكي، الذى يتضمن الدفع الإلكتروني، ويتضمن منظومة التأمين بكاميرات ذكية ليتم سداد التعريفة عن طريق أجهزة الـPoS، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، وزيادة المسطحات الخضراء وتنفيذ أعمال الإنارة.