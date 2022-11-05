يبحث عدد كبير من المواطنين عن موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، إذ يرتكب كثير من المواطنين مخالفات مرورية دون عمد، من خلال خطوات بسيطة، حيث يقدم موقع النيابة العامة عدد من الخدمات المختلفة الأخرى مثل التظلم على المخالفات والتصالح الفوري.



وتستعرض «الدستور»، موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر.

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة



خدمات موقع النيابة العامة

خدمة الدفع عند الاستلام

خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية

خدمة التظلم من قيم المخالفات

خدمة متابعة حالة الطلبات

خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية

خدمة توصيل شهادة براءة الذمة

الاستعلام عن مخالفات المرور.. مخالفات رخص المركبات

ويمكن لقائد السيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور وقطع مسافات كبيرة للاستعلام عن مخالفات المرور المركبات برقم السيارة من هنــــــــا، كما يتم الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة برقم الرخصة من هنــــــــــــا .

-ملحوظة: خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة "التي تحتوي علي الرقم القومي"

يذكر أنه يعرض الموقع قيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمخالفة المرور المسجلة ومدى إمكانية التصالح عليها، فبعد الاطلاع على قيمة المخالفات المرورية يمكن تقديم طلب تظلم والاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام عنه فيما بعد، كما يتيح موقع النيابة العامة خدمة التظلم على المخالفات المرورية من هنــــــــا .

قيمة مخالفات المرور 2022

تتوقف قيمة المخالفات على نوع المخالفة المرتكبة، فقد حدد القانون قيمة مخالفة تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر على الطريق بقيم بين 1500 لـ و3000 جنيه، أما في حالة عدم اتباع قائد المركبة تعليمات ضباط المرور في الطريق غرامة من 100 لـ 500 جنيه.

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