موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات ورخص القيادة من هنا

يبدأ أصحاب السيارات في الاستعلام مخالفات مرور عبر موقع النيابة العامة الذي يقدم خدمات نيابات المرور، وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة علي رخص السير بأنوعها ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

كما يقدم موقع النيابة العامة خدمات أخرى، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وهي:

خدمات موقع النيابة العامة

خدمة الدفع عند الاستلام

خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية

خدمة التظلم من قيم المخالفات

خدمة متابعة حالة الطلبات

خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية

خدمة توصيل شهادة براءة الذمة

الاستعلام عن مخالفات المرور.. مخالفات رخص المركبات

وبالتزامن مع التحول الرقمي للدولة يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور وقطع مسافات كبيرة للاستعلام عن مخالفات المرور المركبات برقم السيارة من هنــــــــــــا .

الاستعلام عن مخالفات المرور.. مخالفات رخص القيادة

يتم الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة برقم الرخصة من هنــــــــــــا .

ملحوظة: خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة "التي تحتوي علي الرقم القومي"

ويعرض الموقع قيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمخالفة المرور المسجلة ومدى إمكانية التصالح عليها، فبعد الاطلاع على قيمة المخالفات المرورية يمكن تقديم طلب تظلم والاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام عنه فيما بعد.

التظلم على مخالفات المرور

ويتيح موقع النيابة العامة خدمة التظلم على المخالفات المرورية من هنــــــــا .

قيمة مخالفات المرور 2022

ومخالفات المرور 2022 تتوقف قيمتها على نوع المخالفة المرتكبة، فقد حدد القانون قيمة مخالفة تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر على الطريق بقيم بين 1500 لـو3000 جنيه، أما في حالة عدم اتباع قائد المركبة تعليمات ضباط المرور في الطريق غرامة من 100 لـ500 جنيه.

وكذلك قيمة مخالفة حالة التسبب في توقف حركة المرور لوقوف السيارة في نهر الطريق، 200 جنيه لـ 2000 جنيه، وعن قيمة المخالفة في حالة عدم وجود داخل مطفأة حريق داخل السيارة 300 جنيه، أما في حالة عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة تكون قيمة المخالفة ما بين 1000 لـ 3000 جنيه.