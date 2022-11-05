اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم تتولى تنظيم فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ

تتولى اللجنة المُنظمة لمنتدى شباب العالم، مسئولية تنظيم الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.

وتعمل اللجنة المُنظمة على توظيف الخبرات المتراكمة التي اكتسبها أعضاؤها الذين شاركوا في إدارة وتنظيم النسخ الأربع السابقة من منتدى شباب العالم، كما شاركوا في تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى التي استضافتها مصر.

ويتطوع قرابة ألفي شاب في تنظيم مؤتمر المناخ «COP27» الذي تستضيفه مصر في مدينة السلام "شرم الشيخ"، ومن بينهم شباب مصري من البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات وشباب من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الشباب المُشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر، كما يتعاون عدد من منظمي المؤتمر مع منظمة الأمم المتحدة في تنظيم الفعاليات في المنطقة الزرقاء بقمة المناخ.

وتدير اللجنة المُنظمة العمليات التنظيمية واللوجستية من خلال ثلاث غرف مركزية في المنطقة الزرقاء Blue Zone، والمنطقة الخضراء Green Zone، حيث تعتمد هذه الغرف على نظام إلكتروني ذكي للربط بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.

وتقوم اللجنة المنظمة بالعديد من المسئوليات والمهام، والتي تتنوع ما بين التنظيم، والتسجيل، والعمليات وإدارة الأزمات، والمحتوى، والإنتاج الفني، والإعلام، والعلاقات العامة، واللوجستيات، والفعاليات، كما تعمل اللجنة المنظمة على الرد على استفسارات المشاركين ومساعدتهم منذ لحظة وصولهم إلى مطار شرم الشيخ وإتمام عمليات استضافتهم في الفنادق لضمان حصولهم على تجربة متميزة في مدينة السلام "شرم الشيخ" بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في شرم الشيخ.