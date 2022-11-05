السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم تتولى تنظيم فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ

COP27
COP27
ads

تتولى اللجنة المُنظمة لمنتدى شباب العالم، مسئولية تنظيم الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.

وتعمل اللجنة المُنظمة على توظيف الخبرات المتراكمة التي اكتسبها أعضاؤها الذين شاركوا في إدارة وتنظيم النسخ الأربع السابقة من منتدى شباب العالم، كما شاركوا في تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى التي استضافتها مصر.

ويتطوع قرابة ألفي شاب في تنظيم مؤتمر المناخ «COP27» الذي تستضيفه مصر في مدينة السلام "شرم الشيخ"، ومن بينهم شباب مصري من البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات وشباب من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الشباب المُشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر، كما يتعاون عدد من منظمي المؤتمر مع منظمة الأمم المتحدة في تنظيم الفعاليات في المنطقة الزرقاء بقمة المناخ.

وتدير اللجنة المُنظمة العمليات التنظيمية واللوجستية من خلال ثلاث غرف مركزية في المنطقة الزرقاء Blue Zone، والمنطقة الخضراء Green Zone، حيث تعتمد هذه الغرف على نظام إلكتروني ذكي للربط بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.

وتقوم اللجنة المنظمة بالعديد من المسئوليات والمهام، والتي تتنوع ما بين التنظيم، والتسجيل، والعمليات وإدارة الأزمات، والمحتوى، والإنتاج الفني، والإعلام، والعلاقات العامة، واللوجستيات، والفعاليات، كما تعمل اللجنة المنظمة على الرد على استفسارات المشاركين ومساعدتهم منذ لحظة وصولهم إلى مطار شرم الشيخ وإتمام عمليات استضافتهم في الفنادق لضمان حصولهم على تجربة متميزة في مدينة السلام "شرم الشيخ" بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في شرم الشيخ.

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 البرنامج الرئاسي الدول الأطراف اللجنة المنظمه المؤتمرات الدولية المنطقة الخضراء المناخ COP27

رئيس التحرير

وائل لطفي

«نُوفِّى» هدية مصر للعالم فى ١١-١١

الأكثر قراءة

تشييع جثامين أسرة من مطروح لقوا مصرعهم في حادث بمحور الضبعة

لتفتيت الكثافة.. تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد بكفر طهرمس

«القاضي»: عرض أفلام ترويجية عن السياحة بالمنطقة الخضراء

أحد مشايخ سيوة: السيسي راعي التنمية في مصر وأعطى الواحة شهادة ميلاد جديدة (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1224 جنيهًا

علي الهلباوي يغني «مرسال لحبيبتي» لأول مرة مع كايرو ستيبس بحفل الماركيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فى محبة بهاء طاهر

ماجد حبته

العالم هنا.. لإنقاذ الأرض

حسين دعسة

تغير المناخ في COP 27.. بايدن ضد الغسيل الأخضر

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة