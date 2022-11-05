السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اللوتري .. آخر موعد لتقديم أوراق الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 والشروط

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لأمريكا
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تصدرت كلمات الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 “اللوتري” عمليات البحث بعد تحديد السفارة موعد انطلاق الهجرة، واقتراب المهلة المحددة على الانتهاء.

 

أخر موعد لتقديم أوراق الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت فتح باب استقبال طلبات الهجرة العشوائية بداية من 6 من شهر أكتوبر 2022، وحتى 9 نوفمبر 2022.

وترصد لكم «الدستور» لينك التقديم لـ الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وشروط التقديم وخطوات التسجيل، من خلال التقرير التالي:

رابط التقديم لـ الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 "اللوتري" 

يتيح الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية الحصول على تأشيرة الهجرة العشوائية التي تتاح كل عام ببرنامج «تأشيرة التنوع»، التي تمكنك من الحصول على هجرة بعد التقديم بالهجرة التي يتم اختيار الأشخاص بها بطريقة عشوائية تجرى عبر الحاسوب.

ويمكن التسجيل بقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 بشكل مجاني من هنـــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة اللوترى الأمريكية 2023 وموعد إعلان النتائج

تعرف على خطوات تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 «اللوتري الأمريكي»

البحث عن اللوتري.. أوراق التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

اللوتري الأمريكي.. رابط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023 لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

شروط التقديم لـ الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 "اللوتري"

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

- لغير المتعلمين يمكنهم الحصول على الإقامة لمدة عامين، وفي آخر 5 أعوام التي سبقت تاريخ التسجيل في مجال عالي التخصص.

أن تستجيب تجربتهم للمعايير المسطرة من قبل الخارجية الأمريكية.

ـ يجب أن يسجل المتقدم بياناته الشخصية بشكل صحيح وهي: الاسم - العمر - العنوان - المؤهل الدراسي.

ـ أن يكون أدى ما لا يقل عن 12 عاماً من التعليم الأساسي والذي يعد شرط للتقديم في القرعة.

ـ ضرورة التسجيل لكل طلب بشكل منفرد، وعدم تقديم أي طلبات أخرى، حيث أن بذلك يتم استبعاد كافة الطلبات لهذا الشخص.

ـ تقديم شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة للمؤجلين.

ـ ضرورة تدوين كافة المعلومات التي تتواجد في الأوراق الرسمية بدون أي تغيير.

ـ كتابة الحالة الاجتماعية للشخص سواء كان متزوج أو مخطوب أو عازب في الوقت الذي يتقدم بها.

ـ يجب التقديم من الدولة المؤهلة للتقدم.

الأوراق المطلوبة لـ الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 "اللوتري"

ـ صورة شخصية مقاس 600*600 بكسل.

ـ صورة من المؤهل الدراسي.

شهادة خبرة للمهنة في حالة عدم وجود مؤهل.

ـ صورة لجواز السفر ويجب أن يكون سارياً.

ـ صورة البطاقة الشخصية.

خطوات التسجيل لـ الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 "اللوتري"

يمكنكم الدخول على رابط التسجيل لـ الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، واتباع الخطوات من هنـــــــــــــــــــــا.

الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

رابط الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

بعد الانتهاء من تقديم الطلبات في تاريخ 9 نوفمبر 2022 سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023-2024.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن النتائج من هنـــــــــــــــا.

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رابط نتيجة اللوترى الأمريكية 2023 وموعد إعلان النتائج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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