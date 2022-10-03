الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023 لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

اللوتري الأمريكي
اللوتري الأمريكي
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يبحث المصريون عن شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023، بعد فتح باب التقديم في اللوتري الأمريكي 2023، وهو ما ينتظره المصريون كل عام للحصول على تأشيرة الدخول لأمريكا حيث تمنح الحكومة الأمريكية 50 ألف تأشيرة سنوية للأفراد من بعض الدول من ضمنها مصر وتوفر لهم التأشيرة فرصة للعمل أو الدراسة والعيش في أمريكا ضمن برنامج اللوتري الأمريكي 2023 .

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023

وتقدم الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة عن اللوتري الأمريكي ومنها شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023.

  • جواز سفر ساري المفعول
  • الوصول للحد الأدنى من السن (18 سنة)
  • أن يكون مكان الولادة في بلد مسموح له بالمشاركة (كل الدول العربية مسموح لها بالمشاركة)
  • ‏تقديم صورة شخصية حديثة الإلتقاط
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  • ‏توضيح الحالة الاجتماعية (متزوج، عازب، مطلق، أرمل)
  • الوصول إلى الحد ‏الأدنى من التعليم المطلوب وهو حاصل على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل ، أي أكمل مرحلتين دراسيتين مدتهما 12 سنة من التعليم الابتدائي والثانوي الرسمي بنجاح
  • ‏أن تكون من دولة مؤهله للتقديم في اللوتري الأمريكي 2023 .
  • تقديم معلومات صحيحة.

تقديم اللوتري الأمريكي 2023 

يتم تقديم اللوتري الأمريكي 2023 ، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي من هنا.

 وبعد ذلك كتابة البيانات المطلوبة بدقة ، ويمتد التقديم في اللوتري الأمريكي 2023 من 7 أكتوبر 2022 حتى 10 نوفمبر 2022، وبعدها تجري وزارة الخارجية الأمريكية قرعة عشوائية لاختيار الفائزين في اللوتري الأمريكي 2023، ويتم بعد ذلك إرسال بريد إلكتروني لكل فائز على حدة، ولا يتم إعلان بيانات الفائزين على موقع القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حفاظاً على سرية معلومات المقدمين على الهجرة، ويمكن الاستعلام عبر الكود الذي يرسل لمقدم الطلب على بريده الإلكتروني الشخصي.

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الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2023 

الدخول رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2023  من خلال موقع التقديم اللوتري الأمريكي من هنا، ثم النقر على خانة check status، ثم على كلمة continue، أكتب الرقم التأكيدي الذي حصلت عليه أثناء عملية التسجيل،  قم بملء البيانات الشخصية وتاريخ الميلاد كاملاً وصحيحاً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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