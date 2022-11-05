إصابة 3 سيدات فى حادث أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى

وقع حادث مروري لسيارة ملاكي أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، والذي أسفر عن إصابة 3 سيدات وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات، وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.