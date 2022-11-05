السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 سيدات فى حادث أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى

حادث مروري
حادث مروري
ads

وقع حادث مروري لسيارة ملاكي أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، والذي أسفر عن إصابة 3 سيدات وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل. 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات، وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

طريق الاسكندرية الصحراوي الإدارة العامة للنجدة الخدمات المعينة الاسكندرية الصحراوي انقلاب سيارة ملاكى حركة المرورية تلقي العلاج اللازم حادث مرورى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«نُوفِّى» هدية مصر للعالم فى ١١-١١

الأكثر قراءة

«الصليب الأحمر» و«أطباء بلا حدود»: تغير المناخ ليس تهديدا بعيد المنال

بعد الأهرامات.. ملك تونجا وزوجته يزوران المتحف المصرى

«الدستور» تطلق «أتموسفير» كأول قسم خاص بـ«قضايا التغير المناخي» في مصر

«وُلدت عملاقة».. حصاد الأسبوع الأول لـ«القاهرة الإخبارية»: صوت المواطن العربى من المحيط إلى الخليج

الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

الخارجية تضىء مبناها بكلمة «COP27» بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فى محبة بهاء طاهر

ماجد حبته

العالم هنا.. لإنقاذ الأرض

حسين دعسة

تغير المناخ في COP 27.. بايدن ضد الغسيل الأخضر

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة