السبت 05 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أستراليا تعين كريستين تيلي سفيرة جديدة لتغير المناخ لترؤس وفدها في «COP 27»

COP27
COP27
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أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم السبت، تعيين كريستين تيلي سفيرة أستراليا لتغير المناخ؛ خلفا للسفير جيمي إيزبيستر.

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج - في بيان صحفي اليوم - أن "تيلي ستكون ضمن وفد أستراليا، الذي يترأسه وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين؛ لحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ".

وتابعت قائلة: "أستراليا تحاول اتخاذ التدابير اللازمة لحل أزمة المناخ العالمية، ومشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة كوب 27؛ ستكون جزءا من الحل العالمي".

وأشارت وونج إلى أن تيلي ستقود مشاركة أستراليا الدولية في مجال المناخ، والعمل مع الشركاء لتوفير فرص عمل في مجال الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أنه "بالإضافة إلى لعب دورنا في الحد من الانبعاثات، تركز أستراليا - أيضا - على مساعدة جيرانها في التعامل مع حالة الطوارئ المناخية ورفع أصوات وأولويات دول منطقة المحيط الهادئ على المسرح العالمي".

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

ومن المقرر أن يمثل وزير التنمية الدولية الأسترالي بات كونروي، رئيس الوزراء الأسترالي في قمة شرم الشيخ للتركيز على التعامل مع شركاء أستراليا في المحيط الهادئ كما ستحضر القمة مساعدة وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي جيني مكاليستر.

وينطلق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، غدا الأحد، بمدينة شرم الشيخ، والذي تستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري، والذي يعد فرصة هامة للنظر في آثار التغير المناخي في الدول النامية بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص، وكذلك لتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015، ولتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ.

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