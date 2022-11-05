الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 17

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وتوقع الخبراء نزول شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وطقسًا مشمسًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.. فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 26 17

6 أكتوبر 26 17

بنها 26 18

دمنهور 25 18

كفرالشيخ 26 17

المنصورة 26 17

دمياط 25 19

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

شلاتين 29 21

الإسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 26 17

وادى النطرون 26 17

مطروح 27 15

السلوم 27 15

سيوة 27 12

العريش 26 18

رفح 26 18

الطور 27 18

كاترين 21 12

رأس سدر 27 17

نخل 24 12

طابا 25 19

نويبع 26 20

حلايب 28 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 20

مرسى علم 29 21

الفيوم 26 16

بني سويف 26 15

المنيا 26 15

أسيوط 26 14

سوهاج 27 15

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 29 17

الوادى الجديد 28 14

أبوسمبل 29 17

أبورماد 28 21

رأس حدربة 28 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 36 24

المدينة 33 19

الرياض 32 18

المنامة 28 25

أبوظبى 32 24

الدوحة 29 24

الكويت 27 16

دمشق 24 09

بيروت 25 17

عمان 24 11

القدس 23 11

غزة 25 14

بغداد 29 11

مسقط 30 25

صنعاء 27 06

الخرطوم 39 22

طرابلس 22 15

تونس 22 12

الجزائر 22 13

الرباط 25 13

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 21 05

إسطنبول 22 15

إسلام آباد 24 14

نيودلهى 32 19

جاكرتا 32 25

بكين 15 02

كوالالمبور 32 24

طوكيو 18 10

أثينا 19 15

روما 19 07

باريس 12 09

مدريد 16 06

برلين 11 07

لندن 14 11

مونتريال 18 07

موسكو 02 01-

نيويورك 23 16

واشنطن 24 17

نواكشوط 35 20

أديس أبابا 25 06