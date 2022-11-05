السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 17

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
ads

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وتوقع الخبراء نزول شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وطقسًا مشمسًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.. فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 26 17

6 أكتوبر 26 17

بنها 26 18

دمنهور 25 18

كفرالشيخ 26 17

المنصورة 26 17

دمياط 25 19

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

شلاتين 29 21

الإسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 26 17

وادى النطرون 26 17

مطروح 27 15

السلوم 27 15

سيوة 27 12

العريش 26 18

رفح 26 18

الطور 27 18

كاترين 21 12

رأس سدر 27 17

نخل 24 12

طابا 25 19

نويبع 26 20

حلايب 28 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 20

مرسى علم 29 21

الفيوم 26 16

بني سويف 26 15

المنيا 26 15

أسيوط 26 14

سوهاج 27 15

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 29 17

الوادى الجديد 28 14

أبوسمبل 29 17

أبورماد 28 21

رأس حدربة 28 21

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

 

العظمى الصغرى

مكة 36 24

المدينة 33 19

الرياض 32 18

المنامة 28 25

أبوظبى 32 24

الدوحة 29 24

الكويت 27 16

دمشق 24 09

بيروت 25 17

عمان 24 11

القدس 23 11

غزة 25 14

بغداد 29 11

مسقط 30 25

صنعاء 27 06

الخرطوم 39 22

طرابلس 22 15

تونس 22 12

الجزائر 22 13

الرباط 25 13

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

العظمى الصغرى

أنقرة 21 05

إسطنبول 22 15

إسلام آباد 24 14

نيودلهى 32 19

جاكرتا 32 25

بكين 15 02

كوالالمبور 32 24

طوكيو 18 10

أثينا 19 15

روما 19 07

باريس 12 09

مدريد 16 06

برلين 11 07

لندن 14 11

مونتريال 18 07

موسكو 02 01-

نيويورك 23 16

واشنطن 24 17

نواكشوط 35 20

أديس أبابا 25 06

الأرصاد الجوية الأرصاد طقس البحر المتوسط البحر الاحمر الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية القاهرة الكبرى والوجه البحرى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

«القباج»: تقديم الخدمات العلاجية لـ136 ألف مريض إدمان مجانًا

قبيل COP27.. برنامج الأغذية العالمي يدعو لمواجهة آثار المناخ ويحذر من مصير باكستان

إطلاق مبادرات جديدة.. بنك الاستثمار الأوروبي يشارك في مؤتمر المناخ COP27

تأجيل استكمال محاكمة عائشة الشاطر وآخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

وزير التعليم العالي يسلم عقود لدعم 67 مشروعاً بحثياً

شرم الشيخ تصنع سلامًا عالميًا جديدًا بين «الطبيعة والبشر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

حسين دعسة

ديبورا بروسنان.. ما الذى يمكن أن نتوقعه فى COP 27 شرم الشيخ؟

صفاء النجار

أنت جواب السؤال.. رسائل هيرمان هسة للشباب

سارة شريف

التاريخ الأسود

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة