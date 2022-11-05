تجديد حبس المتهم بقتل شاب بطلق ناري في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، حبس المتهم بقتل شاب بطلق ناري ١٥ يوما ً علي ذمة التحقيقات بسبب خلافات نشبت بينهما علي تصاعد ادخنة القمامة بداىرة القسم .

كانت منطقة المرج بالقاهرة قد شهدت جريمة قتل بشعة، عندما أقدم عاطل على إنهاء حياة شاب بطلق ناري بسبب خلافات نشبت بينهما على تصاعد الأدخنة نتيجة حريق القمامة بالشارع بدائرة القسم.

البداية بتلقي قسم شرطة المرج بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري خرطوش بالرأس، على يد أحد جيرانه بالمنطقة بسبب خلافات مشاجرة نشبت بينهما نتيجة تصاعد أدخنة حريق القمامة بالشارع.

أثناء معاتبة المتهم والد الضحية حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة وعقب تدخل الضحية للدفاع عن والده قام المتهم المدعو “احمد، م“ بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بفرد ”خرطوش” استقر احدها في رأس الضحية وسقط مغشياُ فى الأرض غارقا في دمائه.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، والتحفظ على جثة الضحية بمشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.