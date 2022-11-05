السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 281 قضية مخدرات و304 متهمين خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، من ضبط (148) قطعة سلاح ناري، و(281) قضية مخدرات، وتنفيذ (86637) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابي يضم متهمين، ارتكبا (5) حوادث.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (281) قضية مواد مخدرة بإجمالي 304 متهمين ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر الحشيش وزنت (22,478 كيلوجرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (55,920 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (11,644كيلوجرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,440 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت (9,832 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,435 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الآيس  وزنت (1,034 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (1,397 جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام)، و(2955) قرصا مخدرا".

التشكيلات العصابية المخدرات الحشيش مخدر الهيدرو مخدر الشابو

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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