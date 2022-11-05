تعذر حضور المتهم فى مذبحة الريف الأوروبى للمحاكمة

تعذر حضور المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة الريف الأوروبي، وقام الجاني خلالها بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، ووصل، منذ قليل، أهل الضحايا، كما حضر الطبيب الشرعي تمهيدًا لمناقشته بجلسة اليوم.

ومن المقرر أن تتسلم المحكمة بجلسة، اليوم، التقرير الخاص بإيداع المتهم مستشفى العباسية للصحة النفسية؛ لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، على خلفية اتهامه في قضية قتل 5 أشخاص، ومحاولة التعدي على أنثى ووضع مواد مخدرة للمجني عليهم.