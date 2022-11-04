الجمعة 04 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«يوروبول»: توقيف أكثر من 382 فى حملة أمنية واسعة ضد مهربين بالبلقان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الجمعة، أن أجهزة الشرطة الأوروبية والتركية، أوقفت 382 شخصًا خلال مداهمات ساهمت فيها 28 دولة ضد مهربين ينشطون أساسا في البلقان وجنوب شرق أوروبا.

وقالت يوروبول في بيان: "إن معظم الأشخاص الذي أوقفوا الشهر الماضي يواجهون اتهامات بتهريب مهاجرين أو أسلحة نارية أو مخدرات".

تسلك آلاف الشاحنات طريق البلقان إلى الاتحاد الأوروبي حاملة بضائع مختلفة من بينها مواد غذائية ومواد بناء.

وأضافت يوروبول: "أن الطريق يشتهر أيضا بتهريب المهاجرين والأسلحة النارية والمخدرات إلى التكتّل".

وعاينت وكالة "فرانس برس"، عند نقطة التفتيش كابيتان أندريفو البلغارية على الحدود مع تركيا اكتشاف السلطات مهاجرا مختبئا في سقف شاحنة في 28 أكتوبر.

وقالت وكالة الشرطة: "إن العملية نسقتها مع إسبانيا وشارك فيها قرابة 16 ألف عنصر أمن من أنحاء أوروبا وتركيا".

كما قدمت دول أوروبية أخرى معلومات استخباراتية جنائية.

وكشفت يوروبول أن عناصر الأمن صادروا في المداهمات 106 قطع سلاح، فضلا عن مخدرات من بينها كميات من الحشيشة والكوكايين.

وفق الوكالة الأوروبية، تستجلب المنظمات الإجرامية متعددة الجنسيات الأسلحة في الغالب من غرب البلقان "حيث تتوافر الموارد البشرية ذات الخبرة في مجال الأسلحة النارية على نطاق واسع".

وتهرّب الأسلحة النارية إلى دول الاتحاد الأوروبي ولا سيما بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا، وفق فرانس برس.

وبحسب نفس المصدر، تتبادل الشبكات الإجرامية الأسلحة مقابل المخدرات كما تستعملها "لبسط سيطرتها والحفاظ على أسواق المخدرات المربحة".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي صادق في مايو على اتفاق تم التوصل إليه مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مانحا بذلك الضوء الأخضر لمنح يوروبول المزيد من الصلاحيات.

يوروبول حملة أمنية واسعة مهربين البلقان توقيف 382 شخصا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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