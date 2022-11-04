الجمعة 04 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تورط 6 شباب في أعمال بلطجة بسبب عربة كبدة بحلوان

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تفاصيل نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وترويع المواطنين في مدينة حلوان.

وتبين من خلال التحريات قيام 6 أشخاص بوضع عربة كبدة أمام أحد العقارات السكنية في شارع مصطفى فهمي، نشبت على إثر ذلك مشادة كلامية بين الشباب وسكان العقار.

وأوضحت التحريات أن الـ 6 شباب قاموا بالاعتداء على بعض سكان العقار بالضرب، بعدما تجردوا من ملابسهم العلوية وأشهروا أسلحة بيضاء في وجه المواطنين، وقاموا بترويع سكان العقار والمارة والعاملين بالمحال المجاورة، وأتلفوا ممتلكات خاصة قبل وصول قوات الأمن والقبض عليهم. 

البداية كانت  بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عدد من الشباب بالتشاجر والبلطجة في شارع مصطفي فهمي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين قيام المتهمين بوضع عربة كبدة في الشارع أمام إحدي العقارات، وعندما أعترض الأهالي علي مكان وضع العربة، نشبت بيمنهما مشادة كلامية فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتنهمين بحمل أسلحة بيضاء والبلطجة على الأهالى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 6 شباب وبحوزتهم أسلحة بيضاء بتهمة البلطجة وتروع المواطنين، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحريات امن القاهرة مشاجرة الأسلحة البيضاء حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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