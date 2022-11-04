إصابة 3 إثر انقلاب دراجة نارية فى المنيا

وقع حادث انقلاب دراجة نارية، على طريق مدينة المنيا الجديدة، أسفر عن إصابة 4 مواطنين، وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية على الطريق المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة في اتجاه قرية الشرفا، وتحديدًا بالقرب من مبنى إدارة المرور، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال منهم رضيع.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن وإدارة المرور والبحث الجنائي، تبين بالفحص انقلاب الدراجة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح قطعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.