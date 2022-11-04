الجمعة 04 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق بمنزل مهجور في قرية الرملة ببنها دون إصابات

حريق بمنزل
حريق بمنزل
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سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، على حريق شب في منزل مهجور وغير مأهول بالسكان، بقرية الرملة مركز شرطة بنها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية، بلاغًا من الأهالي، بنشوب حريق داخل منزل مهجور وغير مأهول بالسكان بقرية الرملة مركز بنها.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين اندلاع النيران في منزل غير مأهول بالسكان، بداخله كميات كبيرة من الحطب والأشجار والنباتات الجافة، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قوات الحماية المدنية محافظة القليوبية حريق منزل مهجور غرفة عمليات

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