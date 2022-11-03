رئيس حلف الناتو: إيران قد تزود روسيا بصواريخ باليستية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الخميس، عن أن إيران تدرس تزويد روسيا بصواريخ باليستية لحربها في أوكرانيا، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التي سلمتها طهران لموسكو بالفعل.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، نرى إيران تقدم طائرات مسيرة وتفكر في تسليم صواريخ باليستية لروسيا.. هذا شيء غير مقبول. لا ينبغي لأي دولة أن تقدم الدعم لموسكو في هذه الحرب غير الشرعية.

سويسرا تفرض عقوبات

في غصون ذلك، فرضت سويسرا، أمس الأربعاء، عقوبات على إيران بسبب عمليات التسليم المزعومة للطائرات المسيرة إلى روسيا.

وقالت الحكومة السويسرية فى بيان "الإدارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والتعليم والبحوث المسؤولة عن العقوبات، مع وزارة الخارجية الاتحادية، قررتا تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بسبب إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية".

فيما لم تنضم السلطات السويسرية إلى الإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن ما يتعلق بقمع الاحتجاجات في إيران، والتي أثارتها وفاة ميسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد أن احتجزها نائب الشرطة لانتهاكها قانون مكافحة الاحتجاجات، وقواعد ارتداء الحجاب.

أشارت الولايات المتحدة التي تتّهم إيران بتقديم دعم عسكري للغزو الروسي لأوكرانيا، الأربعاء إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا قذائف مدفعية تحت غطاء شحنات مرسلة إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أمس الأربعاء، إن بيونغ يانغ "تقدّم في الخفاء مساعدة عسكرية لروسيا في مواجهة أوكرانيا"، في حين أطلقت كوريا الشمالية 23 صاروخا على الأقل، في تطوّر أجّج التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار كيربي إلى "كمية كبيرة" من القذائف تزوّد كوريا الشمالية بها روسيا "محاولة الإيحاء بأنها مرسلة إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا".

وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تسعى حاليا إلى معرفة ما إذا تسلّمت موسكو هذه المساعدات العسكرية الكورية الشمالية.

وتابع: "لا نعتقد أن المعدات التي تلقاها (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أو سيتلقاها ستغيّر المعادلة في ساحة المعركة بشكل ملموس".

بالإضافة إلى كوريا الشمالية، تتّهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا مسيّرات، والأربعاء أعربت واشنطن عن "قلق متزايد" إزاء احتمال تزويد إيران الجيش الروسي صواريخ أرض-أرض، علما بأن طهران تنفي تقديم أي مساعدات عسكرية لروسيا.