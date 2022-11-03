الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا ولمدة 10 أيام.. إغلاق طريق المريوطية كليًا عند تقاطعه مع أسفل الدائرى

ارشيفية
ارشيفية
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تغلق الإدارة العامة للمرور ابتداءً من غدٍ الجمعة وحتى الأحد 13 نوفمبر الجاري طريق المريوطية كليًا عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الاتجاهين بالتناوب لمدة 10 أيام؛ لتركيب الكمر الخرساني لجسم الطريق الدائري، ضمن أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كشفت مصادر أمنية أنه في ضوء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المنصورية، والبدء في تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري فى الاتجاهين أعلى طريق المريوطية، مما يستلزم إجراء غلق كلى لطريق المريوطية عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين بالتناوب، وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال (ونش عملاق)، وذلك لمدة (10 أيام) على أن تكون الأعمال مـن الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل علي المواطنين، وهي كالآتي: 

• التحويلـة المروريـة الأولى بطريق المريوطية بالاتجاه القادم مـن شارع الأهرام اتجاه شبرامنت – سقارة، وهى على النحو التالي: 

- حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه مناطق (شبرامنت وسقارة - طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الآخر عن طريق كوبري البطران، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر (القادم من مناطق شبرامنت - سقارة اتجاه شارع الأهرام) إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويلة لمسافة (1,5كم) ثم العودة للطريق الأصلي اتجاه (شبرامنت – سقارة) عن طريق كوبرى عثمان بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

وأفادت المصادر أن التحويلة المرورية الثانية بطريق المريوطية بالاتجاه القادم من شبرامنت – سقارة اتجاه شارع الأهرام، وهي على النحو التالي:

حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من مناطق شبرامنت – سقارة وترغب بالسير اتجاه مناطق (شارع الأهرام – طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الآخر عن طريق كوبرى عثمان، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر (القادم من شارع الأهرام اتجاه مناطق شبرامنت - سقارة) إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويلة لمسافة (1.5 كم) ثم العودة للطريق الأصلى اتجاه (شارع الأهرام) عن طريق كوبرى البطران بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمـة بمحيط الأعمـال بالكامـل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، مضيفًا: أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

الإدارة العامة للمرور طريق المريوطية الطريق الدائري الاتجاهين 10 ايام الخدمات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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