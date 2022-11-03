الخميس 03 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع طرفي مشاجرة نشبت بسبب ضرب طفل في الطالبية

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع طرفي مشاجرة، نشبت بسبب ضرب طفل في الطالبية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

البداية كانت بتلقي قسم الطالبية، بلاغًا بوجود مشاجرة في أحد شوارع دائرة القسم، واصطحاب أحد الأطراف للطرف الآخر عنوة داخل توك توك.

وبالانتقال وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، أمكن تحديد التوك توك، ومن خلال الكشف عن قائده أمكن ضبطه. 

وبمواجهة صاحب التوك توك قـال إنه أثناء مروره بمحل البلاغ شاهد المشاجرة، وتعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب، واصطحبوه عنـوة داخـل المركبة قيادته، وتخلوا عنه بتقاطع شارع الهرم عقب التعدي عليه بالضرب، وتم ضبط طرفي المشاجرة وهم 4 أشخاص.

وباصطحابهم لديوان القسم، وبمواجهتهم قرر الطرف الثاني أنه حدثت مشادة كلامية بين الأول وصديقهم، مساء أمس الأربعاء، نتج عنها إصابة الأخير بقطع بأوتار كف اليد اليسري وحجزه بمستشفى الهرم.

وعقب علمهم بذلك توجهوا لمحل الواقعة للبحث عن الأول، وعند مشاهدتهم له تعدوا عليه بالضرب واصطحبوه عنوة داخل التوكتوك المشار إليه.

وبمواجهة الأول أيد الاعترافات ذاتها، وقرر تعديه بالضرب على أحد الأطفال بالمنطقة محل سكنه، وعند محاولة صديقهم الدفاع عنه حدثت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها تعدى الأول عليه بسلاح "كتر".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحقيق طرفي مشاجرة ضرب طفل الطالبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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