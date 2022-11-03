الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

حبس
حبس
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أمرت نيابة النزهة بحبس راكب بتهمة محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اشتبهت الأجهزة الأمنية بأحد الركاب القادمين من لندن على رحلة خطوط الطيران الجوية البريطانية لتهريب بضائع مخالفة.

وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا تبين وجود 37 شريطا من عقارى Suboxone وritaline المدرجين بجدول المخدرات، مخبأة داخل حقائبه وبالملابس التي يرتديها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى، وعرض الراكب على النيابة.

نيابة النزهة الاقراص المخدرة مطار القاهرة لندن خطوط الطيران الجوية البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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