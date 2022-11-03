حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب بتهمة محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اشتبهت الأجهزة الأمنية بأحد الركاب القادمين من لندن على رحلة خطوط الطيران الجوية البريطانية لتهريب بضائع مخالفة.

وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا تبين وجود 37 شريطا من عقارى Suboxone وritaline المدرجين بجدول المخدرات، مخبأة داخل حقائبه وبالملابس التي يرتديها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى، وعرض الراكب على النيابة.