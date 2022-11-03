السيطرة على حريق داخل برج سكنى فى الفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بغرفة أعلى برج سكني، بمنطقة باغوص، بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بنشوب حريق، بغرفة أعلى برج سكني، بمنطقة باغوص، بمدينة الفيوم.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين نشوب النيران في أخشاب داخل الغرفة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.