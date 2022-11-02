ينظمها الاتحاد المصري.. معلومات عن أكبر أولمبياد للياقة التنافسية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الثلاثاء، مؤتمر الإعلان عن إطلاق أول وأكبر أولمبياد للياقة التنافسية «Olympic Fit»، بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من 40 دولة.

وفيما يلي يستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن بطولات أولمبياد للياقة التنافسية «Olympic Fit».

ينظم البطولة الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة eswcf، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة IF3، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، (بناء الإنسان..الرياضة أسلوب حياة)، لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستوي البدني والذهني بين أفراد المجتمع المصري.

وتضم بطولات أولمبياد للياقة التنافسية «Olympic Fit» للياقة الأتي:

بطولة (الجمهورية للياقة التنافسية) المؤهلة لبطولة العالم بالمكسيك، نظام الـ«أون لاين» بمشاركة 500 لاعب ولاعبة.

تنظيم مارثون للجري في محمية «وادي دجلة» بمشاركة 1000 متسابق ومتسابقة، في إطار دعم مؤتمر المناخ.

تنظيم 8 بطولات متنوعة في نادى «النادى» بالعاصمة الإدارية.

تنظيم بطولة الجامعات للياقة التنافسية، بمشاركة 1000 طالب وطالبة.

تنظيم دوري المدارس للياقة التنافسية، بمشاركة 700 طالب وطالبة.

تنظيم دوري مراكز الشباب للياقة التنافسية، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة.

تنظيم بطولة الجائزة الكبرى للمحترفين، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة.

تنظيم بطولة juniorsللياقة التنافسية، بمشاركة 900 طفل وطفلة.

بطولة «الفيت للياقة التنافسية» Elfit.

تتضمن المنافسات بها (جري – سباحة - رفع أثقال - لياقة تنافسية)، والمؤهلة لبطولة «الكروس فيت» العالمية.

بطولة Calisthenics.

منافسات strong man.

منافسات rowing.

منافسات ثلاثي اللياقة التنافسية (جري -سباحة-دراجات ). منافسات juniors للياقة التنافسية.

منافسات lift it.

منافسات Rookies.

يُشارك في كافة البطولات 4000 آلاف لاعب ولاعبة مصريين وأجانب يمثلون 40 دولة.

يذكر أنَّه حضر فعاليات المؤتمر، كلاً من: أدم الزغبى مؤسس بطولة "ELFIT"، وبليغ أبو عايد نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة، والمهندس شريف طه رئيس قطاع التطوير بشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، وعدد من الرعاة، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسي الحديث، ولفيف من الإعلاميين، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة.