عبد المجيد تبون: قمة الجزائر محطة مهمة لتعزيز التضامن العربي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن قمة الجزائر شكلت محطة هامة لتعزيز التضامن العربي في سبيل حماية مصالحنا المشتركة والعمل كمجموعة موحدة وقوية بمقدراتها ومواردها، معربًا عن الدعم المطلق لمصر التي تستعد لاستضافة مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (CO-P27)، متمنين لمصر كل النجاح والتوفيق.

وأشاد تبون، في كلمة خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر اليوم بالروح الأخوية التوافقية التي سادت أعمال القمة العربية والتي سمحت باستعراض الأوضاع السائدة في المنطقة العربية والمحيط الاقليمي والساحة الدولية واتخاذ العديد من القرارات الهامة التي من شأنها أن تتوجه بالعمل المشترك مباشرة نحو المواطن العربي للتكفل بهمومه والاستجابة لتطلعاته المشروعة.

كما أشاد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إثراء مخرجات القمة العربية وتأكيد الالتزام المشترك والثابت للدفاع عن قضايا الامة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتجديد الدعم المطلق للشعب الفسلطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية والتي تمثل الموقف العربي إزاء القضية المركزية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق وتوحيد الجهود لمرافقة مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلطسينية ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وقال الرئيس الجزائري إن القرارات الطموحة التي تم اتخاذها تدفعنا لتكثيف الجهود خلال فترة رئاستنا للمجلس من أجل العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

أضاف أن بلاده على يقين من أن روح التوافق والتضامن التي ميزت هذه القمة ستكون حافزا للمضي قدما نحو تجسيد الأهداف المشتركة.

وأعرب عن خالص الدعم لدولة قطر وهي تتأهب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وأشاد بجهودها لإعطاء صورة مشرفة تليق بالعالم العربي وثقافته الذاخرة.