الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الأقصر: متابعة دورية لتوافر السلع الأساسية والتزام التجار بالأسعار المقررة

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
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وجه محافظ الأقصر مصطفى ألهم، الأجهزة التنفيذية بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة.

وأوضح محافظ الأقصر- فى بيان اليوم الأربعاء- أنه يوجد منافذ ثابتة ومتنقلة، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور، مشددًا على عدم إعطاء الفرصة للتجار وأصحاب المحلات للمغالاة في الأسعار واستغلال المواطنين.

وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الاتصال بغرفة العمليات بالمحافظة 2374903، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو الاتصال بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588.

من جهة أخرى، أوضح محافظ الأقصر أنه في إطار الاستعداد لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، تم التنسيق مع غرفة الأزمات والكوارث لفحص المناطق المتوقع حدوث سيول بها وتطهير مخرات السيول، واتخاذ الاجراءات الاستباقية مع متابعة التنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية ومجلس الوزراء.

وكان محافظ الأقصر قد افتتح اليوبيل الفضى الفضى لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، فى دورته الـ25 تحت شعار "الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى - المجتمع المدنى والتنمية المستدامة"، ودارت جلسات المؤتمر حول الاستثمار وأهمية تمكين المرأة دفعًا بالتنمية الاقتصادية، والصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، والسياحة والتنمية المستدامة، والكيانات العاملة خارج الأوطان والترويج للاستثمار الآمن، والمسئولية المجتمعية ونماذج من الشركات الرائدة، والتطور التكنولوجى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل التنمية المستدامة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الوطنية 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير 2016.

محافظ الاقصر السلع الأساسية التجار المجمعات الاستهلاكية أسعار السلع هيئة الأرصاد الجوية

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