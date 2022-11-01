الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب 3 متهمين بجلب مواد مخدرة فى مطروح بالسجن المؤبد

حبس
حبس
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أصدرت محكمة جنايات مطروح، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقض بالسجن المؤبد حضوريا لكل من "و.م.ع" و "ن.م.ع" والمؤبد غيابيا للمتهم "ع.ص.ال"، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه والتعويض الجمركي المقرر ومصادرة المضبوطات والسيارة المستخدمة، لاتهامهم بجلب مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار جمال عبدالناصر سالم وسكرتير المحكمة محمود بلال.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8836 لسنة 2022 جنايات السلوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط سيارة وبداخلها كمية كبيرة من المخدرات ومضبوطات مهربة بمنفذ السلوم الجمركي.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من "و.م.ع" و "ن.م.ع " و"ع.ص.ال" بمزوالة نشاط إجرامي في جلب المواد المخدرة عن طريق منفذ السلوم ، وبتقنين الإجراءات خلال تفتيش سيارة نقل كبيرة بها مقطورة تلاحظ، وجود بعض الأجسام الغريبة داخل كابينه السائق، قيادة المتهم الثاني "ن.م.ع"، وبتفتيش السيارة عثر علي عدد 500 طربة حشيش، وكذلك عدد 12 تليفونا محمولا جديدا، وعدد 950 أنبوبة مواد سامة مبيدات حشرية.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم الثاني، باستلام تلك المضبوطات من المتهم الثالث وجلبها من دولة ليبيا إلي الأراضي المصرية عن طريق منفذ السلوم، وتسليمها إلي المتهم الأول مقابل مبالغ مالية متفق عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.

الأجهزة الأمنية إدارة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة جلب مواد مخدرة ضباط إدارة مكافحة المخدرات

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وائل لطفي

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