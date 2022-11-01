الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سائق ونجل خاله يقطعون كف شاب في حلوان

حبس
حبس
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نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط سائق ونجل خاله "حلاق"، لقيامهما بقطع كف شاب على صلة نسب بهم، بسبب خلافات أسرية بينهم فى مدينة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال سائق توكتوك ومقيم عرب غنيم، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وجرح قطعى غائر بالبطن، وبتر في كف اليد اليسرى، على اثر مشاجرة مع آخرين علي صلة نسب بهم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب خلافات أسرية وتطور الأمر لاحقا وقام كل من "محمد.ص"، 30 سنة، سائق، و"شعبان. ص"، 47 سنة، حلاق، بالاعتداء علي الضحية بسلاح أبيض محدثين إصابته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان بعد هروبهما لمحافظة المنوفية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الأمن بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات أمن بالقاهرة ذمة التحقيقات سائق توك سائق توكتوك محافظة المنوفية بسلاح أبيض

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