سائق ونجل خاله يقطعون كف شاب في حلوان

نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط سائق ونجل خاله "حلاق"، لقيامهما بقطع كف شاب على صلة نسب بهم، بسبب خلافات أسرية بينهم فى مدينة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال سائق توكتوك ومقيم عرب غنيم، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وجرح قطعى غائر بالبطن، وبتر في كف اليد اليسرى، على اثر مشاجرة مع آخرين علي صلة نسب بهم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب خلافات أسرية وتطور الأمر لاحقا وقام كل من "محمد.ص"، 30 سنة، سائق، و"شعبان. ص"، 47 سنة، حلاق، بالاعتداء علي الضحية بسلاح أبيض محدثين إصابته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان بعد هروبهما لمحافظة المنوفية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.