حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

سيحدث تحسن في أمورك الصحية والمادية لذا كن حذرا لبعض الوقت وركز على مدخراتك ومصروفاتك.

التركيز على الحب: قد يبدو الحبيب غير مهتم بك لا بد من أن تكتشف السبب.

رقم الحظ: 3

لون الحظ: أصفر غامق

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

يظهر سوء التفاهم مع الزوج وكل علامات التصعيد اليوم.

من المحتمل أن تحقق أداءً جيدًا في وضع تنافسي على الصعيد الأكاديمي.

التركيز على الحب: من المرجح أن يقضي أولئك الذين يعيشون في الحب يومهم بصحبة الحبيب.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: بنفسجي

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

لا بد من القيام برحلة مع شخص لا تحبه بشكل خاص.

التركيز على الحب: الحب في الهواء، لكن الأمر متروك لك لأخذ زمام المبادرة!

رقم الحظ: 6

لون الحظ: أزرق داكن

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.