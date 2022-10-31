الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يدعو أوكرانيا إلى ضمان سلامة حركة الملاحة البحرية

بوتين
بوتين
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أوكرانيا إلى ضمان سلامة السفن التي تعبر ممر تصدير الحبوب، متّهمًا كييف بأنها تشكل "تهديدًا" بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم السبت.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: إن "أوكرانيا يجب أن تضمن أنه لن يكون هناك أي تهديد لأمن السفن المدنية"، متّهمًا كييف باستخدام ممرّ الحبوب لشنّ الهجوم الذي ينسبه إليها وارتكز عليه لتبرير انسحابه من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

كان الجيش الروسي قال في وقت سابق من مساء الاثنين، إنه يريد "التزامات" من أوكرانيا بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية، وذلك بعد الهجوم بمسيّرات على أسطولها في شبه جزيرة القرم وتعليق الاتفاق لتصديرها.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تليجرام: "لا مجال لضمان سلامة أي شيء في هذه المنطقة حتى تتعهد أوكرانيا التزامات إضافية بعدم استخدام هذا الطريق لأغراض عسكرية".

ودعت الوزارة الأمم المتحدة، الضامنة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي وُقّع في يوليو، إلى المساعدة في "الحصول على ضمانات من أوكرانيا بعدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية المخصصة لتصدير المنتجات الزراعية لأعمال عدائية ضد روسيا".

وعلّقت موسكو مشاركتها في اتفاق نقل الحبوب بعدما اتهمت أوكرانيا بشن هجوم "كبير" بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014.

وقال الجيش الروسي إن هذا الهجوم الذي نسبته موسكو إلى أوكرانيا بمساعدة متخصصين بريطانيين، نُفِّذ في جزء منه من الممر البحري المستخدم لنقل الحبوب.

أضاف "بانتظار توضيح الموقف الناجم عن العمل الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا في 29 أكتوبر سيعلّق الممر الأمني".

وتابع "تحرك السفن على طول الممر الأمني غير مقبول إذ إن القيادة الأوكرانية وقيادة الجيش الأوكراني تستخدمانه لتنفيذ عمليات قتالية ضد روسيا".

يوتين أوكرانيا حركة الملاحة البحرية الهجوم بمسي رات ضمان السلامة

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