مصادرة 6.5 طن أسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة 6.5 طن أسماك ودواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وبحوزته 6.5 طن "أسماك – دواجن مجمدة – كبدة مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها "حروق تجميد – سائل انفصالي دموي" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.