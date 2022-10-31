انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن عثر عليه بالشارع في الوراق

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن عثر على جثته ملقاة بالشارع بمنطقة الوراق في الجيزة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة عثرت على جثة مسن، مجهول الهوية ملقاة بالشارع بمنطقة الوراق شمال المحافظة.

وتلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال، إخطارا من مأمور قسم الوراق، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع ترعة السواحل، نطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية لا يحمل أي أوراق ثبوتية.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الوراق المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.