تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك لـ 28 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة فتاة وعاطلين بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه لجلسة 28 نوفمبر، وأدلى عاطلان وفتاة المتهمين بقتل سائق توك توك في السلام باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة.

وكشفت أوراق القضية أن دور المتهمة أن تستقل التوك التوك مع المجنى عليه في منطقة مدينة السلام، وطلبت منه توصيلها لأحد الشوارع على أن ينتظرها المتهمين، وعقب وصولها إلى المكان المتفق عليه بين المتهمين، ألقوا "شطة سائلة" على أعين السائق المجنى عليه لشل حركته للاستيلاء على التوك توك.

واعترف المتهمون بعدم رغبتهم فى قتل المجنى عليه، لكن سائق التوك توك وهو طفل يبلغ من العمر 16 سنة قاومهم، وطلب منهم ترك التوك توك، مما دفع أحد المتهمين لطعنه فى عنقه، قائلا فى الاعترافات "عافر معانا فدبحته" ثم استولوا منه على هاتفه المحمول والتوك توك وبيعه لأحد التجار.