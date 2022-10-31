الإثنين 31 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك لـ 28 نوفمبر

محاكمة
محاكمة
ads

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة فتاة وعاطلين بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه لجلسة 28 نوفمبر، وأدلى عاطلان وفتاة المتهمين بقتل سائق توك توك في السلام باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة.

وكشفت أوراق القضية أن دور المتهمة أن تستقل التوك التوك مع المجنى عليه في منطقة مدينة السلام، وطلبت منه توصيلها لأحد الشوارع على أن ينتظرها المتهمين، وعقب وصولها إلى المكان المتفق عليه بين المتهمين، ألقوا "شطة سائلة" على أعين السائق المجنى عليه لشل حركته للاستيلاء على التوك توك.

واعترف المتهمون بعدم رغبتهم فى قتل المجنى عليه، لكن سائق التوك توك وهو طفل يبلغ من العمر 16 سنة قاومهم، وطلب منهم ترك التوك توك، مما دفع أحد المتهمين لطعنه فى عنقه، قائلا فى الاعترافات "عافر معانا فدبحته" ثم استولوا منه على هاتفه المحمول والتوك توك وبيعه لأحد التجار.

جنايات القاهرة تأجيل محاكمة فتاة محاكمة فتاة وعاطلين قتل سائق توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ«الفاتورة الإلكترونية» أول ديسمبر

بالأسماء.. إصابة 6 عمال في انقلاب أتوبيس بطريق الإسماعيلية الحربي

«الموسيقيين» تغرم عفروتو 100 ألف جنيه وبابلو 50 ألفًا

سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية نهاية تعاملات اليوم الأحد

رئيس شركة بترول أبوظبي: الطاقة أولوية قصوى للجميع حاليا

مساهمو «مطاحن مصر العليا» يقرون توزيع كوبون نقدي بـ 11 جنيها للسهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أحلم بعالم ليس فيه فلوس

بسنت حسن

جنازة الديب الحارة.. وعرس الذئب الحي

لواء.حمدى البطران

مجلس الشعب يوم 25 نوفمبر 2006

جمال-أسعد

11/11 دعوة للفوضى

القس. رفعت فكرى

قبل فوات الأوان

علي سعدة

عودة بورسعيد للون الأخضر

عبدالوهاب داود

مصر أولًا وقبل كل شىء

ماجد حبته

الأمطار.. واستقرار الأسعار!

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة