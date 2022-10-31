الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عهدي فضلي بتهمة الكسب غير المشروع لـ 27 نوفمبر

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع، لجلسة 27 نوفمبر المقبل. 

كشف أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدي فضلي استغل سلطات منصبه، في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هاني كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق

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