يوسف الحسينى: «الدولار هينزل تانى»

أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن سعر الدولار سينخفض مرة أخرى أمام الجنيه، مطالبًا المواطنين بعد الاستماع إلى ما تروجه جماعة الإخوان.

وقال الحسيني، خلال برنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري: "عندما اتخذت الدولة قرارا بتعويم الجنيه في 2016 وصل الدولار لأعلى نقطة 20 جنيها ثم هبط لـ15 جنيها تقريبا، وكذلك الأمر في الوقت الحالي متوقع أن ينخفض الدولار".

ووجه "الحسيني" رسالة للمواطنين بعد تحرك سعر الدولار، قائلا: "ثق في إجراءات الدولة اللى انت مجربها قبل كدة، متسلمش ودنك لحد.. شوف انت بنفسك هتلاقى السلع متوفرة بشكل كبير، ولا يجب الاستماع لجماعة الإخوان لأنهم لا يريدون الخير لبلدك".

