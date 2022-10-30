الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات في ختام تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصري والعربية

العملات
العملات
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شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 30-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا في أسعار الصرف بالعديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «الدستور» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهى: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك، والمواقع الرسمية لها، وسبب الارتفاع اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري الاستثنائي، وقراره برفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري في ختام التعاملات

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الرقمية.. ارتفاع جماعي بعد صفقة «تويتر»

سعر الدولار اليوم: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.91 جنيه للشراء، و 24.02 للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.86 جنيه للشراء، و 27.99 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 6.38 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.57 جنيه للشراء، و 77.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، حسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية في ختام الأحد 30 أكتوبر

بنك الإسكندرية: 23.90 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامى: 24.12 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.80 جنيه للشراء، و 23.90 للبيع.

بنك مصر: 23.90 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية في ختام الأحد 30 أكتوبر

بنك مصر: 23.72 جنيه للشراء، و 23.99 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.62 جنيه للشراء، و 23.89 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 23.67 جنيه للشراء، و 23.94 للبيع.

المصرف المتحد: 22.87 جنيه للشراء، و 23.00 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك العربى الإفريقي: 27.49 جنيه للشراء، و 27.89 للبيع.

بنك مصر: 27.49 جنيه للشراء، و 27.89 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 27.38 جنيه للشراء، و 27.77 للبيع.

البنك المصرى الخليجى: 26.71 جنيه للشراء، و 28.13 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك البركة: 6.24 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.33 جنيه للشراء، و 6.36 للبيع.

بنك مصر: 6.34 جنيه للشراء، و 6.38 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 6.21 جنيه للشراء، و6.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية في ختام الأحد 30 أكتوبر

المصرف المتحد: 73.03 جنيه للشراء، و 78.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 74.15 جنيه للشراء، و 77.22 للبيع.

بنك مصر: 74.49 جنيه للشراء، و 77.54 للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 74.79 جنيه للشراء، و 78.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية في ختام الأحد 30 أكتوبر

بنك قناة السويس: 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

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وائل لطفي

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