القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبى

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى سارة الطباخ "شركة إيرث برودكشن"، ضد غرفة صناعة السينما ومحمد الشرنوبي، لانتفاء القرار الإداري بعد تقديم مذكرة بالدفع.

وكانت سارة الطباخ قد طالبت بإلزام الغرفة والنقابات الفنية بإصدار قرار بمنع التعامل مع الفنان إلا من خلالها، وكان تقرير هيئة المفوضين- دون الحضور أمامها وتقديم الدفاع- في صالح المدعية، إلا أنه بالمثول أمام المحكمة بعد ورود تقرير المفوضين وإبداء الدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري صدر الحكم اليوم بعدم قبول الدعوى.

وحررت المنتجة سارة الطباخ محضرًا ضد الفنان محمد الشرنوبي، ومصطفى الفقي، مدير عام مكتبة الإسكندرية، بسبب عرض مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، والذي يشارك فيها الأول، دون الرجوع للوكيل الحصري له وهو المنتجة.

واتجه محامي المنتجة سارة الطباخ بالإسكندرية، لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض الأول للمسرحية، وتوضيح الوضع القانوني تجاه تعاقد محمد الشرنوبي مع شركة كايرو شو.

وبعدها فوجئوا باعتراض المنتج والمخرج مجدي الهواري من دخولهم قاعة المؤتمر، ليتجهوا بعدها لمدير أمن مكتبة الإسكندرية وتم تحرير محضرًا رقم 9018 لسنة 2021 إداري باب شرقي ضد المذكورين أعلاه، وذلك بخلاف محضر إثبات الحالة بنقطة شرطة مكتبة الإسكندرية.