الأحد 30 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبى

سارة الطباخ ضد محمد
سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي
ads

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى سارة الطباخ "شركة إيرث برودكشن"، ضد غرفة صناعة السينما ومحمد الشرنوبي، لانتفاء القرار الإداري بعد تقديم مذكرة بالدفع.

وكانت سارة الطباخ قد طالبت بإلزام الغرفة والنقابات الفنية بإصدار قرار بمنع التعامل مع الفنان إلا من خلالها، وكان تقرير هيئة المفوضين- دون الحضور أمامها وتقديم الدفاع- في صالح المدعية، إلا أنه بالمثول أمام المحكمة بعد ورود تقرير المفوضين وإبداء الدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري صدر الحكم اليوم بعدم قبول الدعوى.

وحررت المنتجة سارة الطباخ محضرًا ضد الفنان محمد الشرنوبي، ومصطفى الفقي، مدير عام مكتبة الإسكندرية، بسبب عرض مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، والذي يشارك فيها الأول، دون الرجوع للوكيل الحصري له وهو المنتجة.

واتجه محامي المنتجة سارة الطباخ بالإسكندرية، لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض الأول للمسرحية، وتوضيح الوضع القانوني تجاه تعاقد محمد الشرنوبي مع شركة كايرو شو.

وبعدها فوجئوا باعتراض المنتج والمخرج مجدي الهواري من دخولهم قاعة المؤتمر، ليتجهوا بعدها لمدير أمن مكتبة الإسكندرية وتم تحرير محضرًا رقم 9018 لسنة 2021 إداري باب شرقي ضد المذكورين أعلاه، وذلك بخلاف محضر إثبات الحالة بنقطة شرطة مكتبة الإسكندرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

الأكثر قراءة

أحمد المالكى: الصلاة بعد شرب الحشيش صحيحة

فعاليات اليوم الأول بمسابقة العباقرة بمكتبة الطفل بطامية فى الفيوم

تعليق الحكم في دعوى إسلام جابر ضد سيدة اتهمته بالزواج منها عرفيًا

الدكتور أحمد الشناوي يطالب بحلول خارج الصندوق للتمويل العقاري

الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على مخزون الدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها

«تموين بورسعيد»: الدولة قادرة على حماية المستهلكين وتوفير السلع الإستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الغالبية التى لم تعد صامتة.. ودورها الجديد فى مصر!

حسين دعسة

الحكومة الأردنية تنجح فى التعديل

د.أحمد الخميسى

تكفير الفن والثقافة

ماجد حبته

ابدأ.. بعد 100 سنة صناعة

حسين دعسة

بايدن فى شرم الشيخ.. قمة المناخ العالمية COP 27 الاستثنائية

محمد المعموري

ماذا يريدون لمصر؟!

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة